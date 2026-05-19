Grossi depositi di grano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Grossi depositi di grano' è 'Silos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SILOS

Perché la soluzione è Silos? I silos sono strutture architettoniche progettate per conservare grandi quantità di cereali, come il grano. Questi edifici consentono di mantenere i depositi al riparo da umidità, insetti e agenti atmosferici, preservando la qualità del raccolto. La loro funzione principale è quella di facilitare la distribuzione e l’approvvigionamento dei cereali durante l’anno. La capacità di stoccaggio varia a seconda delle dimensioni e delle esigenze, garantendo un approvvigionamento continuo per l’industria alimentare.

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Grossi depositi di grano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Silos

Per risolvere la definizione "Grossi depositi di grano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Silos'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Grossi depositi di grano

Grossi depositi di grano Risposta: SILOS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: S____

S____ Inizia con: S

S Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

S Savona I Imola L Livorno O Otranto S Savona

La soluzione 'Silos' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grossi depositi di grano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.