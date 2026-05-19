Grossi depositi di grano
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SOLUZIONE: SILOS
Perché la soluzione è Silos? I silos sono strutture architettoniche progettate per conservare grandi quantità di cereali, come il grano. Questi edifici consentono di mantenere i depositi al riparo da umidità, insetti e agenti atmosferici, preservando la qualità del raccolto. La loro funzione principale è quella di facilitare la distribuzione e l’approvvigionamento dei cereali durante l’anno. La capacità di stoccaggio varia a seconda delle dimensioni e delle esigenze, garantendo un approvvigionamento continuo per l’industria alimentare.
Grossi depositi di grano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Silos
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Grossi depositi di grano
- Risposta: SILOS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: S
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Silos' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Grossi depositi di grano". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Depositi per il grano Capienti depositi di grano Grossi depositi per cereali I grossi topi detti anche pantegane Grandi depositi montani
Altre definizioni collegate
Con grossi: Ha dei grossi pneumatici
Con depositi: Opposti ai depositi e alle spedizioni
Con grano: grano salis in latino = giudiziosamente