Un acido dell acqua regia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un acido dell acqua regia' è 'Nitrico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NITRICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un acido dell acqua regia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un acido dell acqua regia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Se la definizione "Un acido dell acqua regia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un acido dell acqua regia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Le 7 lettere della soluzione Nitrico:

N Napoli I Imola T Torino R Roma I Imola C Como O Otranto

