Regola la fuoriuscita dell acqua dai tubi nei cruciverba: la soluzione è Rubinetto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Regola la fuoriuscita dell acqua dai tubi' è 'Rubinetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUBINETTO

Curiosità e Significato di Rubinetto

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Rubinetto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rubinetto? Il termine rubinetto si riferisce a un dispositivo che controlla il flusso di acqua o altri liquidi attraverso i tubi. È comunemente utilizzato in casa per regolare l'apertura e la chiusura dell'acqua, evitando fuoriuscite indesiderate. In sostanza, permette di gestire facilmente l'erogazione dell'acqua, garantendo comfort e sicurezza nelle attività quotidiane. Un elemento indispensabile in ogni ambiente domestico e non solo.

Come si scrive la soluzione Rubinetto

Hai davanti la definizione "Regola la fuoriuscita dell acqua dai tubi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

U Udine

B Bologna

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

