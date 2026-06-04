Accompagnare un piatto

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Accompagnare un piatto' è 'Guarnire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GUARNIRE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Accompagnare un piatto
  • Risposta: GUARNIRE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GRIE
  • Inizia con: G
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Guarnire? Guarnire significa aggiungere dettagli o decorazioni a un piatto per renderlo più invitante e completo. È un modo per arricchire l’aspetto visivo e spesso anche il sapore, dando un tocco finale che rende il piatto più appetitoso e curato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Accompagnare un piatto: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Accompagnare un piatto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Guarnire. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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