Accompagnare un piatto
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Accompagnare un piatto' è 'Guarnire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Accompagnare un piatto
- Risposta: GUARNIRE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GRIE
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Guarnire? Guarnire significa aggiungere dettagli o decorazioni a un piatto per renderlo più invitante e completo. È un modo per arricchire l’aspetto visivo e spesso anche il sapore, dando un tocco finale che rende il piatto più appetitoso e curato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Accompagnare un piatto: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Accompagnare un piatto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Guarnire. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.