Un grande piatto di metallo

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un grande piatto di metallo' è 'Gong'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GONG

La risposta Gong è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Gong? Un gong è un grande piatto di metallo che produce un suono profondo e vibrante quando viene colpito. La sua forma di disco spesso e la superficie liscia contribuiscono alla qualità sonora unica e potente che si diffonde nell'ambiente. Utilizzato in cerimonie, performance musicali o come segnale, il gong ha una presenza imponente e un suono che cattura immediatamente l'attenzione. La sua struttura e il modo di suonarlo ne sottolineano la funzione come strumento di comunicazione e richiamo.

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Un grande piatto di metallo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gong

Per risolvere la definizione "Un grande piatto di metallo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gong'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un grande piatto di metallo
  • Risposta: GONG
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: G___
  • Inizia con: G
  • Finisce con: G

Le 4 lettere della soluzione

G Genova
O Otranto
N Napoli
G Genova

La soluzione 'Gong' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un grande piatto di metallo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con grande: Grande scultore ateniese 

Con piatto: Piatto giapponese servito con guarnizione di daikon 

Con metallo: Metallo per orologi preziosi 