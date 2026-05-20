Un grande piatto di metallo
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un grande piatto di metallo' è 'Gong'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GONG
La risposta Gong è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Gong? Un gong è un grande piatto di metallo che produce un suono profondo e vibrante quando viene colpito. La sua forma di disco spesso e la superficie liscia contribuiscono alla qualità sonora unica e potente che si diffonde nell'ambiente. Utilizzato in cerimonie, performance musicali o come segnale, il gong ha una presenza imponente e un suono che cattura immediatamente l'attenzione. La sua struttura e il modo di suonarlo ne sottolineano la funzione come strumento di comunicazione e richiamo.
Un grande piatto di metallo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gong
Per risolvere la definizione "Un grande piatto di metallo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gong'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un grande piatto di metallo
- Risposta: GONG
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: G___
- Inizia con: G
- Finisce con: G
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Gong' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un grande piatto di metallo". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Grande città di Israele Metallo raro affine al platino Si dispongono intorno al piatto Il metallo del primo Il più grande fra i felini
Altre definizioni collegate
Con grande: Grande scultore ateniese
Con piatto: Piatto giapponese servito con guarnizione di daikon
Con metallo: Metallo per orologi preziosi