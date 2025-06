Accompagnare uno a scopo di difesa nei cruciverba: la soluzione è Scortare

SCORTARE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Scortare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Scortare.

Perché la soluzione è Scortare? Scortare significa accompagnare qualcuno o qualcosa per proteggerlo o garantire la sua sicurezza, spesso in situazioni di pericolo o rischio. Ad esempio, una persona può essere scortata da guardie del corpo, o un veicolo può essere scortato in un corteo ufficiale. È un termine che indica un accompagnamento con lo scopo di difesa o tutela, assicurando che tutto proceda senza incidenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Robusto cane da difesa tedescoRealizza scatti a scopo giornalisticoNave ausiliaria di difesa dei portiLe ultime in difesaUsati per uno specifico scopo

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

