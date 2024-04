La Soluzione ♚ Accompagnare proteggendo personaggi in pericolo

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Accompagnare proteggendo personaggi in pericolo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SCORTARE

Curiosità su Accompagnare proteggendo personaggi in pericolo: Aang. questa voce contiene un elenco dei personaggi della serie animata avatar - la leggenda di aang. i personaggi della serie sono stati progettati da michael... Un cacciatorpediniere, solitamente abbreviato con la sigla CT o con il termine caccia, è una nave da guerra veloce e manovrabile, dotata di grande autonomia, progettata per scortare navi di dimensioni maggiori in una flotta o in un gruppo di battaglia e difenderle contro attaccanti più piccoli e a corto raggio d'azione (originariamente le torpediniere, successivamente sottomarini e aerei).

