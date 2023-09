alla genovese: piatto di carne ripiena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: alla genovese: piatto di carne ripiena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIMA

Significato/Curiosita : Alla genovese: piatto di carne ripiena

Re di piatti frèidi» (poesia di aldo aquarone) la cima alla genovese, spesso chiamata semplicemente cima (a çimma in ligure), è un secondo piatto italiano... Titolo. cima – in botanica, tipo di infiorescenza cima – genere di molluschi gasteropodi della famiglia cimidae cima di rapa – ortaggio cima – "ring name"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

