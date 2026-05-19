Piatto giapponese servito con guarnizione di daikon
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piatto giapponese servito con guarnizione di daikon' è 'Sashimi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SASHIMI
Perché la soluzione è Sashimi? Il sashimi è un piatto giapponese molto apprezzato, composto da fette sottili di pesce crudo accuratamente preparate. La sua presentazione elegante evidenzia la freschezza degli ingredienti, che spesso vengono accompagnati da una guarnizione di daikon, una radice bianca e croccante. La delicatezza delle fette e la semplicità nella composizione valorizzano il sapore naturale del pesce, rendendo questa portata un elemento centrale della cucina nipponica.
Piatto giapponese servito con guarnizione di daikon nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sashimi
La soluzione associata alla definizione "Piatto giapponese servito con guarnizione di daikon" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sashimi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Piatto giapponese servito con guarnizione di daikon
- Risposta: SASHIMI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Sashimi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piatto giapponese servito con guarnizione di daikon". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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