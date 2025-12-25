Illumina l abitacolo dell auto se si apre la portiera

SOLUZIONE: LUCE DI CORTESIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Illumina l abitacolo dell auto se si apre la portiera" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Illumina l abitacolo dell auto se si apre la portiera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Luce Di Cortesia? Quando si apre una portiera, una luce si accende per illuminare l’interno dell’auto, facilitando l’accesso e migliorando la sicurezza. Questa accensione automatica aiuta a vedere meglio all’interno e dà un senso di cortesia verso chi entra o esce. È una funzione pensata per rendere più confortevole e sicuro l’utilizzo del veicolo, evitando fastidi o incidenti in condizioni di scarsa illuminazione.

La soluzione associata alla definizione "Illumina l abitacolo dell auto se si apre la portiera" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Illumina l abitacolo dell auto se si apre la portiera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Illumina l abitacolo dell auto se si apre la portiera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

