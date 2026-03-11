Si accende fra contendenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Si accende fra contendenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si accende fra contendenti' è 'Litigio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LITIGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si accende fra contendenti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si accende fra contendenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Litigio? Quando due persone hanno opinioni opposte e non riescono a trovare un accordo, si verifica un episodio di confronto acceso. Questo scontro verbalmente intenso viene chiamato litigare, un momento in cui le emozioni si scontrano e le parole diventano strumenti di conflitto. La tensione cresce e spesso si alzano voci, rendendo evidente lo scontro tra le parti. La scena si conclude quando la discussione si placa o si decide di interrompere il dialogo, lasciando dietro di sé tracce di incomprensione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si accende fra contendenti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Litigio

Per risolvere la definizione "Si accende fra contendenti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si accende fra contendenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Litigio:

L Livorno I Imola T Torino I Imola G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si accende fra contendenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Acceso battibeccoCulmina con la scena madreUn rumoroso diverbioSi accende tra disputantiQuando si accende allarma il pilotaSi accende tra due cuoriFilo che si accende per appiccare un esplosioneSe si accende riceve