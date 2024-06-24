Si accende tra disputanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Si accende tra disputanti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si accende tra disputanti' è 'Contesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTESA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Contesa? La contesa è un momento in cui si accende tra disputanti un acceso confronto di opinioni o interessi. È un confronto che può manifestarsi in diverse situazioni, dalla discussione tra colleghi alle sfide sportive o politiche. Durante una contesa, le parti coinvolte esprimono con veemenza le proprie posizioni, creando un’atmosfera di tensione e passione. La contesa rappresenta quindi un episodio di confronto acceso e spesso acceso da motivazioni profonde.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si accende tra disputanti". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi la pagina o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si accende tra disputanti nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Contesa

La soluzione associata alla definizione "Si accende tra disputanti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si accende tra disputanti" conferma che la soluzione 'Contesa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Contesa

C Como O Otranto N Napoli T Torino E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si accende tra disputanti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Contesa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un aspra discussioneSi crea quando due persone non sono d accordoNasce da una discordiaQuando si accende allarma il pilotaSi accende tra due cuoriFilo che si accende per appiccare un esplosioneSe si accende riceveSi accende con un dito