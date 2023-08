Si dice si dia loro fuoco aprendo le ostilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice si dia loro fuoco aprendo le ostilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POLVERI

Significato/Curiosita : Si dice si dia loro fuoco aprendo le ostilita

Di fuoco, il vampiro dice che non ha visto nulla, ma mente perché in realtà lui e klaus sono sotto il controllo del vuoto che, attraverso di loro, ha... Preferite le polveri nere normali con zolfo in quanto, liberando più calore, sviluppano pressioni maggiori rispetto ai gas più freddi delle polveri "asulfuree"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

