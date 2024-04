La Soluzione ♚ La città con l Ermitage La definizione e la soluzione di 14 lettere: La città con l Ermitage. SAN PIETROBURGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La citta con l ermitage: San Pietroburgo, o San-Pietroburgo (in russo -, Sankt-Peterburg, AFI: [snkt ptr'burk]) è la seconda città della Russia per dimensioni e popolazione, con più di 5 milioni di abitanti, città federale, il porto più importante del Paese ed inoltre la città con più di un milione di abitanti più a nord del mondo. Fondata dallo zar Pietro il Grande (1672-1725) sul delta della Neva, dove il fiume sfocia nella baia omonima parte del golfo di Finlandia, fu a lungo capitale dell'Impero russo, funzione che perse il 5 marzo 1918. Il 1º settembre 1914 per volere dello zar Nicola II fu rinominata Pietrogrado e mantenne questo nome ... Nome proprio Significato e Curiosità su: San Pietroburgo, o San-Pietroburgo (in russo -, Sankt-Peterburg, AFI: [snkt ptr'burk]) è la seconda città della Russia per dimensioni e popolazione, con più di 5 milioni di abitanti, città federale, il porto più importante del Paese ed inoltre la città con più di un milione di abitanti più a nord del mondo. Fondata dallo zar Pietro il Grande (1672-1725) sul delta della Neva, dove il fiume sfocia nella baia omonima parte del golfo di Finlandia, fu a lungo capitale dell'Impero russo, funzione che perse il 5 marzo 1918. Il 1º settembre 1914 per volere dello zar Nicola II fu rinominata Pietrogrado e mantenne questo nome ... San Pietroburgo ( approfondimento) (toponimo) (geografia) città della Russia nord-occidentale, situata sulla riva orientale del Mar Baltico; è la seconda città più popolosa del paese, e ne fu capitale dal 1713 al 1918 Parole derivate pietroburghese Altre Definizioni con san pietroburgo; città; ermitage; L ex Leningrado; È la città più popolosa sul mar Baltico; Città della Spagna settentrionale; La città con Palazzo Vecchio; Antica città della Siria dalle imponenti rovine; Lo sono l Ermitage e il MoMA; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La città con l Ermitage

SAN PIETROBURGO

