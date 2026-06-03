Si usa prima del balsamo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usa prima del balsamo' è 'Shampoo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si usa prima del balsamo
- Risposta: SHAMPOO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SMPO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Shampoo? Prima di applicare il balsamo, si utilizza lo shampoo per pulire i capelli e rimuovere residui di prodotto o sporco. Questo passaggio è fondamentale per preparare la chioma a ricevere i trattamenti successivi, rendendo i capelli più morbidi e facili da districare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Si usa prima del balsamo: risposta da 7 lettere
La definizione "Si usa prima del balsamo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Shampoo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.