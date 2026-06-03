Si usa prima del balsamo

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usa prima del balsamo' è 'Shampoo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SHAMPOO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si usa prima del balsamo
  • Risposta: SHAMPOO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SMPO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Shampoo? Prima di applicare il balsamo, si utilizza lo shampoo per pulire i capelli e rimuovere residui di prodotto o sporco. Questo passaggio è fondamentale per preparare la chioma a ricevere i trattamenti successivi, rendendo i capelli più morbidi e facili da districare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si usa prima del balsamo: risposta da 7 lettere

La definizione "Si usa prima del balsamo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Shampoo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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