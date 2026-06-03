Si usa prima del balsamo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usa prima del balsamo' è 'Shampoo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S H A M P O O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Si usa prima del balsamo

Si usa prima del balsamo Risposta: SHAMPOO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S M P O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Shampoo? Prima di applicare il balsamo, si utilizza lo shampoo per pulire i capelli e rimuovere residui di prodotto o sporco. Questo passaggio è fondamentale per preparare la chioma a ricevere i trattamenti successivi, rendendo i capelli più morbidi e facili da districare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Si usa prima del balsamo: risposta da 7 lettere

La definizione "Si usa prima del balsamo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Shampoo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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