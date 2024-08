La Soluzione ♚ Per lavare i capelli La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SHAMPOO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SHAMPOO

Curiosità su Per lavare i capelli: L'ingrediente attivo nella maggior parte degli sciampi è il laurilsolfato di sodio (denominazione INCI:SODIUM LAURYL SULPHATE, SLS), un tensioattivo utilizzato anche in molti altri prodotti per la cura del corpo come saponi per la pelle e dentifrici per denti. Lo shampoo o sciampo è un prodotto per la cura dei capelli utilizzato per rimuovere unto, sporco e particelle di pelle, inquinamento ambientale e/o altre particelle inquinanti che gradualmente si formano e depositano sui capelli, così da rendere il capello e il cuoio capelluto puliti.

Altre Definizioni con shampoo; lavare; capelli; È neutro per i capelli delicati; Fa molta schiuma; Precede il balsamo sulla cute; Bacinelle per lavare i panni a mano; Pronte da lavare; È spesso pieno di piatti da lavare; Un prodotto per la cura dei capelli; Lo sono i capelli ondulati; Si dice di capelli neri lucenti;