Materia prima degli editori

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Materia prima degli editori' è 'Carta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A R T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Materia prima degli editori

Materia prima degli editori Risposta: CARTA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C R A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Carta? La carta è ciò che gli editori usano per dare vita alle loro storie e idee. È il materiale su cui si scrive, si disegna e si stampa, diventando il veicolo principale per condividere contenuti con i lettori. Senza di essa, molte creazioni non potrebbero esistere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Materia prima degli editori: risposta da 5 lettere

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