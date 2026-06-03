Materia prima degli editori
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Materia prima degli editori' è 'Carta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Materia prima degli editori
- Risposta: CARTA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CRA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Carta? La carta è ciò che gli editori usano per dare vita alle loro storie e idee. È il materiale su cui si scrive, si disegna e si stampa, diventando il veicolo principale per condividere contenuti con i lettori. Senza di essa, molte creazioni non potrebbero esistere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Materia prima degli editori: risposta da 5 lettere
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