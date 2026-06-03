Materia prima degli editori

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Materia prima degli editori' è 'Carta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CARTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Materia prima degli editori
  • Risposta: CARTA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CRA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Carta? La carta è ciò che gli editori usano per dare vita alle loro storie e idee. È il materiale su cui si scrive, si disegna e si stampa, diventando il veicolo principale per condividere contenuti con i lettori. Senza di essa, molte creazioni non potrebbero esistere. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Materia prima degli editori: risposta da 5 lettere

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