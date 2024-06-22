Si usa spesso prima di servire i primi

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si usa spesso prima di servire i primi' è 'Colapasta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLAPASTA

Perché la soluzione è Colapasta? La colapasta è un utensile da cucina utilizzato principalmente per scolare la pasta cotta, eliminando l'acqua in eccesso prima di servirla. La sua forma a conica o rotonda permette di trattenere gli alimenti mentre l'acqua scorre via facilmente. Spesso si utilizza un colapasta anche per altre preparazioni, come verdure o riso, facilitando la fase di sgocciolamento. Prima di portare in tavola i primi piatti, si utilizza il colapasta per garantire un servizio pratico e pulito.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si usa spesso prima di servire i primi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si usa spesso prima di servire i primi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colapasta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si usa spesso prima di servire i primi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si usa spesso prima di servire i primi" conferma che la soluzione 'Colapasta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Colapasta

C Como O Otranto L Livorno A Ancona P Padova A Ancona S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si usa spesso prima di servire i primi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colapasta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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