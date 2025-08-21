L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo
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SOLUZIONE: CAGLIOSTRO
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Perché la soluzione è Cagliostro? Caglióstro, nome conosciuto tra gli appassionati di mistero e magia, era un uomo del Settecento noto per le sue imprese e le sue teorie esoteriche. La sua figura affascinava chi cercava segreti nascosti e poteri occulti, alimentando storie di alchimia e incantesimi. La sua vita ricca di avventure e misteri lo ha reso uno dei personaggi più discussi di quell'epoca, lasciando un segno indelebile nel tempo.
L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cagliostro
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo
- Risposta: CAGLIOSTRO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: C_________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Cagliostro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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