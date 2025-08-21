L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo' è 'Cagliostro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAGLIOSTRO

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Perché la soluzione è Cagliostro? Caglióstro, nome conosciuto tra gli appassionati di mistero e magia, era un uomo del Settecento noto per le sue imprese e le sue teorie esoteriche. La sua figura affascinava chi cercava segreti nascosti e poteri occulti, alimentando storie di alchimia e incantesimi. La sua vita ricca di avventure e misteri lo ha reso uno dei personaggi più discussi di quell'epoca, lasciando un segno indelebile nel tempo.

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L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cagliostro

Se la definizione "L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cagliostro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo

L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo Risposta: CAGLIOSTRO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: C_________

C_________ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

C Como A Ancona G Genova L Livorno I Imola O Otranto S Savona T Torino R Roma O Otranto

La soluzione 'Cagliostro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L avventuriero e esoterista del Settecento il cui vero nome era Giuseppe Balsamo". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.