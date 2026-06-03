La regione turca con la Cappadocia

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La regione turca con la Cappadocia' è 'Anatolia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANATOLIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La regione turca con la Cappadocia
  • Risposta: ANATOLIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ATLA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Anatolia? Anatolia è una vasta regione della Turchia famosa per paesaggi unici, antiche città e cultura ricca. Tra le sue meraviglie si trova la Cappadocia, un'area speciale con formazioni rocciose affascinanti e storia millenaria. Un luogo che incanta chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La regione turca con la Cappadocia: risposta da 8 lettere

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