La regione turca con la Cappadocia
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La regione turca con la Cappadocia' è 'Anatolia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La regione turca con la Cappadocia
- Risposta: ANATOLIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 5
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ATLA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Anatolia? Anatolia è una vasta regione della Turchia famosa per paesaggi unici, antiche città e cultura ricca. Tra le sue meraviglie si trova la Cappadocia, un'area speciale con formazioni rocciose affascinanti e storia millenaria. Un luogo che incanta chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La regione turca con la Cappadocia: risposta da 8 lettere
Per risolvere la definizione "La regione turca con la Cappadocia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Anatolia. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.