Una fredda regione russa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una fredda regione russa' è 'Siberia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I B E R I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una fredda regione russa

Una fredda regione russa Risposta: SIBERIA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S E R A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Siberia? La Siberia è una vasta area della Russia conosciuta per il suo clima rigido e le sue terre sconfinanti. Le sue lunghe inverni e paesaggi ghiacciati la rendono unica, attirando chi cerca avventure o vuole scoprire un territorio ancora poco esplorato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una fredda regione russa: risposta da 7 lettere

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