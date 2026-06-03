Una fredda regione russa

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una fredda regione russa' è 'Siberia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SIBERIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una fredda regione russa
  • Risposta: SIBERIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SERA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Siberia? La Siberia è una vasta area della Russia conosciuta per il suo clima rigido e le sue terre sconfinanti. Le sue lunghe inverni e paesaggi ghiacciati la rendono unica, attirando chi cerca avventure o vuole scoprire un territorio ancora poco esplorato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una fredda regione russa: risposta da 7 lettere

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