Una fredda regione russa
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una fredda regione russa' è 'Siberia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una fredda regione russa
- Risposta: SIBERIA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SERA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Siberia? La Siberia è una vasta area della Russia conosciuta per il suo clima rigido e le sue terre sconfinanti. Le sue lunghe inverni e paesaggi ghiacciati la rendono unica, attirando chi cerca avventure o vuole scoprire un territorio ancora poco esplorato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una fredda regione russa: risposta da 7 lettere
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