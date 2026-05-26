La regione con Dresda
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SOLUZIONE: SASSONIA
Perchè la soluzione è Sassonia? Sassonia è una regione ricca di storia e cultura, situata nel cuore della Germania. Dresda, sua capitale, brilla con palazzi eleganti e musei affascinanti. Questa zona unisce tradizione e modernità, offrendo paesaggi incantevoli e un'atmosfera unica che cattura chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La regione con Dresda nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sassonia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La regione con Dresda
- Risposta: SASSONIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: S_______
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Sassonia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La regione con Dresda". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con regione: Relativo alla regione posteriore del cranio
Con dresda: Città vicina a Dresda