La regione con Dresda

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La regione con Dresda' è 'Sassonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SASSONIA

Perchè la soluzione è Sassonia? Sassonia è una regione ricca di storia e cultura, situata nel cuore della Germania. Dresda, sua capitale, brilla con palazzi eleganti e musei affascinanti. Questa zona unisce tradizione e modernità, offrendo paesaggi incantevoli e un'atmosfera unica che cattura chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La regione con Dresda nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sassonia

Quando la definizione "La regione con Dresda" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sassonia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La regione con Dresda

La regione con Dresda Risposta: SASSONIA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: S_______

S_______ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

S Savona A Ancona S Savona S Savona O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

La soluzione 'Sassonia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La regione con Dresda". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.