La regione con Dresda

Alessia Mogevero | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La regione con Dresda' è 'Sassonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SASSONIA

Perchè la soluzione è Sassonia? Sassonia è una regione ricca di storia e cultura, situata nel cuore della Germania. Dresda, sua capitale, brilla con palazzi eleganti e musei affascinanti. Questa zona unisce tradizione e modernità, offrendo paesaggi incantevoli e un'atmosfera unica che cattura chi la visita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La regione con Dresda nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sassonia

Quando la definizione "La regione con Dresda" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sassonia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La regione con Dresda
  • Risposta: SASSONIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: S_______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
S Savona
S Savona
O Otranto
N Napoli
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Sassonia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La regione con Dresda". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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Altre definizioni collegate

Con regione: Relativo alla regione posteriore del cranio 

Con dresda: Città vicina a Dresda 