La regione turca con i Camini delle Fate
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La regione turca con i Camini delle Fate' è 'Cappadocia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAPPADOCIA
Perché la soluzione è Cappadocia? La Cappadocia è una regione situata nel cuore della Turchia, famosa per i suoi paesaggi unici caratterizzati da formazioni rocciose spesso scolpite dal vento e dall'acqua nel corso dei secoli. Questa zona si distingue per i suoi camini delle fate, strutture geologiche di origine vulcanica che assumono forme suggestive e misteriose. La presenza di antiche chiese scavate nella roccia e villaggi trogloditi contribuisce a rendere la Cappadocia un luogo di grande interesse storico e naturale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione turca con i Camini delle Fate". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
La regione turca con i Camini delle Fate nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cappadocia
La soluzione associata alla definizione "La regione turca con i Camini delle Fate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione turca con i Camini delle Fate" conferma che la soluzione 'Cappadocia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Cappadocia
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione turca con i Camini delle Fate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cappadocia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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