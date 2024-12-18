La regione turca con i Camini delle Fate

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La regione turca con i Camini delle Fate' è 'Cappadocia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPPADOCIA

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Perché la soluzione è Cappadocia? La Cappadocia è una regione situata nel cuore della Turchia, famosa per i suoi paesaggi unici caratterizzati da formazioni rocciose spesso scolpite dal vento e dall'acqua nel corso dei secoli. Questa zona si distingue per i suoi camini delle fate, strutture geologiche di origine vulcanica che assumono forme suggestive e misteriose. La presenza di antiche chiese scavate nella roccia e villaggi trogloditi contribuisce a rendere la Cappadocia un luogo di grande interesse storico e naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La regione turca con i Camini delle Fate". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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La regione turca con i Camini delle Fate nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Cappadocia

La soluzione associata alla definizione "La regione turca con i Camini delle Fate" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La regione turca con i Camini delle Fate" conferma che la soluzione 'Cappadocia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Cappadocia

C Como A Ancona P Padova P Padova A Ancona D Domodossola O Otranto C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La regione turca con i Camini delle Fate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cappadocia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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