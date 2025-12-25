La lingua ufficiale turca

Home / Soluzioni Cruciverba / La lingua ufficiale turca

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La lingua ufficiale turca' è 'Osmanli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSMANLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La lingua ufficiale turca" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La lingua ufficiale turca". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Osmanli? La lingua utilizzata storicamente dall'Impero Ottomano rappresenta un patrimonio culturale e linguistico importante. Essa si sviluppò a partire dal turco antico, arricchendosi di influenze arabe e persiane, e servì come strumento di comunicazione e amministrazione. Oggi, il termine è associato a un periodo di grande fermento storico e culturale, lasciando un'eredità che si riflette anche nelle lingue e nelle tradizioni della regione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La lingua ufficiale turca nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Osmanli

Quando la definizione "La lingua ufficiale turca" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La lingua ufficiale turca" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Osmanli:

O Otranto S Savona M Milano A Ancona N Napoli L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La lingua ufficiale turca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Turco dell AnatoliaLa lingua ufficiale di Hong Kong e MacaoPakistan: lingua ufficialeLingua ufficiale in IrlandaLingua ufficiale della CinaLingua ufficiale dell Argentina