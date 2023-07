Attuale nome dell Asia Minore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attuale nome dell Asia Minore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANATOLIA

Significato/Curiosita : Attuale nome dell asia minore

Miletus) fu una città costiera della ionia d'asia, situata nella regione anticamente detta caria in asia minore. si distinse nel mondo antico per l'intensa... Stai cercando altri significati, vedi anatolia (disambigua). coordinate: 39°n 35°e / 39°n 35°e39; 35 l'anatolia (dal greco antico at, ‘dal luogo...