Il principale costituente della sabbia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il principale costituente della sabbia' è 'Silicio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il principale costituente della sabbia
- Risposta: SILICIO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SICO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Silicio? Il silicio è il componente più abbondante della sabbia, presente in granelli di varie dimensioni. La sua presenza dà consistenza e caratteristiche uniche alle spiagge e ai deserti, rendendo possibile la formazione di molte strutture naturali e strumenti tecnologici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il principale costituente della sabbia: risposta da 7 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il principale costituente della sabbia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Silicio. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.