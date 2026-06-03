Il principale costituente della sabbia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il principale costituente della sabbia' è 'Silicio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I L I C I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il principale costituente della sabbia

Il principale costituente della sabbia Risposta: SILICIO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S I C O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Silicio? Il silicio è il componente più abbondante della sabbia, presente in granelli di varie dimensioni. La sua presenza dà consistenza e caratteristiche uniche alle spiagge e ai deserti, rendendo possibile la formazione di molte strutture naturali e strumenti tecnologici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il principale costituente della sabbia: risposta da 7 lettere

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