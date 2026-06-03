Il principale costituente della sabbia

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il principale costituente della sabbia' è 'Silicio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SILICIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il principale costituente della sabbia
  • Risposta: SILICIO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SICO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Silicio? Il silicio è il componente più abbondante della sabbia, presente in granelli di varie dimensioni. La sua presenza dà consistenza e caratteristiche uniche alle spiagge e ai deserti, rendendo possibile la formazione di molte strutture naturali e strumenti tecnologici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Silicio'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il principale costituente della sabbia: risposta da 7 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il principale costituente della sabbia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Silicio. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'principale'

Cruciverba con 'costituente'

Cruciverba con 'sabbia'