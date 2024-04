La Soluzione ♚ Il recipiente per la sabbia o la farina

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il recipiente per la sabbia o la farina. SACCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Il recipiente per la sabbia o la farina: è consuetudine trattenere il respiro mentre si beve dalla guerba, per poi rifiatare una volta allontanato il recipiente dalle labbra. falola 2012, p... Un sacco è un contenitore realizzato in materiale flessibile, come tessuto, cuoio, plastica o carta. Lungo e stretto, aperto in alto, è l'imballaggio più utilizzato per i materiali sfusi. Il sacco è uno dei contenitori più antichi per la sua semplicità costruttiva e la sua grande efficienza. Leggero, poco ingombrante e riutilizzabile, ha accompagnato la storia dell'uomo variando nei materiali secondo disponibilità. Si ricava un sacco cucendo il ...

