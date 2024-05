La Soluzione ♚ Un elemento nel quarzo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SILICIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SILICIO

Significato della soluzione per: Un elemento nel quarzo Il silicio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Si e come numero atomico 14. È il secondo elemento del gruppo 14, l'omologo del carbonio, con il quale ha in comune la tetravalenza. A differenza di quest'ultimo, il silicio chimicamente è un metalloide. Allo stato solido è un semiconduttore, mentre il carbonio, nell'analoga struttura cubica (diamante), è un isolante.

Altre Definizioni con silicio; elemento; quarzo;