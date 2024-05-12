Quello tricalcico è il costituente fondamentale delle ossa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello tricalcico è il costituente fondamentale delle ossa' è 'Fosfato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOSFATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello tricalcico è il costituente fondamentale delle ossa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello tricalcico è il costituente fondamentale delle ossa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Fosfato? Il fosfato è un minerale essenziale presente nel nostro organismo, rappresentando il principale componente delle ossa e dei denti. Questa sostanza gioca un ruolo cruciale nel mantenimento della struttura ossea, contribuendo alla loro robustezza e resistenza. Oltre alla funzione strutturale, il fosfato interviene nel metabolismo energetico, formando parte di ATP, la molecola che fornisce energia alle cellule. La presenza di fosfato nel corpo è quindi fondamentale per diverse funzioni fisiologiche, garantendo il corretto funzionamento di molti sistemi.

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Quello tricalcico è il costituente fondamentale delle ossa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fosfato

In presenza della definizione "Quello tricalcico è il costituente fondamentale delle ossa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello tricalcico è il costituente fondamentale delle ossa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fosfato:

F Firenze O Otranto S Savona F Firenze A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello tricalcico è il costituente fondamentale delle ossa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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