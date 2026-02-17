Gruppo di parole che ha come elemento principale un sostantivo

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Gruppo di parole che ha come elemento principale un sostantivo' è 'Sintagma Nominale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINTAGMA NOMINALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gruppo di parole che ha come elemento principale un sostantivo" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gruppo di parole che ha come elemento principale un sostantivo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Sintagma Nominale? Una sequenza di parole che ruota attorno a un sostantivo centrale, formando un insieme coerente e significativo, rappresenta un esempio di sintagma nominale. Questo tipo di costruzione permette di arricchire la frase, specificando o qualificando il sostantivo principale. È molto usato nella lingua per creare descrizioni dettagliate e precise, facilitando la comunicazione di concetti complessi attraverso combinazioni di parole.

La soluzione associata alla definizione "Gruppo di parole che ha come elemento principale un sostantivo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gruppo di parole che ha come elemento principale un sostantivo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Sintagma Nominale:

S Savona I Imola N Napoli T Torino A Ancona G Genova M Milano A Ancona N Napoli O Otranto M Milano I Imola N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gruppo di parole che ha come elemento principale un sostantivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

