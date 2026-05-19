Ricoperte di sabbia
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SOLUZIONE: RENOSE
Perché la soluzione è Renose? Le renose sono superfici naturali o artificiali, generalmente pianeggianti, che si trovano lungo le coste o nelle vicinanze di corsi d'acqua. Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di sabbia, che le riveste completamente o parzialmente, creando un habitat unico per molte specie di piante e animali. La composizione di queste zone permette un'interazione particolare tra terra e acqua, favorendo processi di sedimentazione e formazione di ecosistemi resistenti. Le renose rappresentano quindi ambienti di grande importanza ambientale e paesaggistica.
Ricoperte di sabbia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Renose
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ricoperte di sabbia
- Risposta: RENOSE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: R_____
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Renose' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ricoperte di sabbia". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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