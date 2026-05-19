Ricoperte di sabbia

Alessia Mogevero | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ricoperte di sabbia' è 'Renose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RENOSE

Perché la soluzione è Renose? Le renose sono superfici naturali o artificiali, generalmente pianeggianti, che si trovano lungo le coste o nelle vicinanze di corsi d'acqua. Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di sabbia, che le riveste completamente o parzialmente, creando un habitat unico per molte specie di piante e animali. La composizione di queste zone permette un'interazione particolare tra terra e acqua, favorendo processi di sedimentazione e formazione di ecosistemi resistenti. Le renose rappresentano quindi ambienti di grande importanza ambientale e paesaggistica.

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Ricoperte di sabbia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Renose

Per risolvere la definizione "Ricoperte di sabbia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Renose'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Ricoperte di sabbia
  • Risposta: RENOSE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: R_____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
N Napoli
O Otranto
S Savona
E Empoli

La soluzione 'Renose' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ricoperte di sabbia". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con sabbia: Una costa di sabbia 