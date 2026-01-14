Il principale organo giudiziario dell ONU

Home / Soluzioni Cruciverba / Il principale organo giudiziario dell ONU

La soluzione di 30 lettere per la definizione 'Il principale organo giudiziario dell ONU' è 'Corte Internazionale Di Giustizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il principale organo giudiziario dell ONU" corrisponde a una soluzione formata da 30 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il principale organo giudiziario dell ONU". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Corte Internazionale Di Giustizia? La Corte Internazionale di Giustizia rappresenta il massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite, incaricato di risolvere controversie tra stati e fornire consulenze legali su questioni di diritto internazionale. La sua funzione è fondamentale per mantenere la pace e la giustizia tra le nazioni, promuovendo il rispetto delle norme internazionali. Agisce come un arbitro imparziale, garantendo che le decisioni siano basate sulla legge e sulla giustizia globale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il principale organo giudiziario dell ONU nei cruciverba: la soluzione di 30 lettere è Corte Internazionale Di Giustizia

In presenza della definizione "Il principale organo giudiziario dell ONU", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il principale organo giudiziario dell ONU" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 30 lettere della soluzione Corte Internazionale Di Giustizia:

C Como O Otranto R Roma T Torino E Empoli I Imola N Napoli T Torino E Empoli R Roma N Napoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli A Ancona L Livorno E Empoli D Domodossola I Imola G Genova I Imola U Udine S Savona T Torino I Imola Z Zara I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il principale organo giudiziario dell ONU" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L organo principale dell aratroOrgano dell ONU che stila i Patrimoni dell UmanitàUn organo giudiziario regionaleUn alto ufficio dell OnuLe truppe dell ONU