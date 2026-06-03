Meglio che male accompagnato detto proverbiale
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Meglio che male accompagnato detto proverbiale' è 'Solo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Meglio che male accompagnato detto proverbiale
- Risposta: SOLO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SLO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Solo? Solo si preferisce a essere in cattiva compagnia, perché la presenza di buoni amici rende ogni momento più piacevole. La compagnia giusta può migliorare la giornata, mentre quella sbagliata può portare a momenti meno belli. La scelta delle persone con cui si trascorre il tempo fa la differenza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Meglio che male accompagnato detto proverbiale: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Meglio che male accompagnato detto proverbiale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Solo. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.