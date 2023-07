Un detto proverbiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un detto proverbiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ADAGIO

Significato/Curiosità : Un detto proverbiale

"Chi dorme non piglia pesci" è un detto proverbiale che significa che se non si è attivi e vigili, si perdono opportunità nella vita. La frase suggerisce che chi si dedica al sonno o alla pigrizia non sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi o cogliere le occasioni che si presentano. È un monito a rimanere svegli, attenti e pronti ad agire per cogliere le opportunità che la vita offre. Il detto mette in luce l'importanza dell'azione e dell'impegno costante per ottenere risultati, sottolineando che il successo richiede sforzo e determinazione. È un adagio che invita ad essere attivi e consapevoli delle opportunità che si presentano, per non lasciarle sfuggire.

