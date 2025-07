Meglio che male accompagnati nei cruciverba: la soluzione è Soli

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Meglio che male accompagnati' è 'Soli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Soli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Soli.

Perché la soluzione è Soli? La parola soli indica essere senza compagnia, indipendenti o abbandonati. Spesso si utilizza per sottolineare la condizione di chi si trova da solo, senza altri accanto. È un termine che può evocare sia libertà che solitudine. In ogni caso, rappresenta uno stato di autonomia o isolamento, a seconda del contesto in cui viene usata. Insomma, i soli sono coloro che affrontano il mondo da soli.

Se "Meglio che male accompagnati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

