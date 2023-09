Meglio così che male accompagnati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meglio così che male accompagnati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOLI

Significato/Curiosita : Meglio cosi che male accompagnati

Ma male, va pertanto sconsigliata in quanto non può che condurre diritti nel più profondo dell'inferno: è meglio un semplice e puro atto sessuale che esser... Voce principale: cittadinanza. ius soli (in lingua latina «diritto basato sull'appartenenza al territorio») è un'espressione giuridica che indica l'acquisizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

