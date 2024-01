La Soluzione ♚ In quella d attesa si aspetta

La definizione e la soluzione di: In quella d attesa si aspetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

– in informatica, una delle fondamentali strutture dati Lista – stazione della metropolitana di Madrid

– stazione della metropolitana di Madrid Lista – antica città dell'Italia centrale, capitale degli Aborigeni

– antica città dell'Italia centrale, capitale degli Aborigeni Lista elettorale – nell'ordinamento giuridico italiano, elenco di persone che si candidano, al fine di ricoprire una carica elettiva

– nell'ordinamento giuridico italiano, elenco di persone che si candidano, al fine di ricoprire una carica elettiva La lista – romanzo di Michael Connelly del 2008

Italiano Sostantivo lista ( approfondimento) f sing (pl.: liste) striscia allungata e ristretta composta da diverse sostanze foglio su cui sono elencati oggetti o persone Voce verbale lista terza persona singolare dell'indicativo presente di listare seconda persona singolare dell'imperativo presente di listare Sillabazione lì | sta Pronuncia IPA: /'lista/ Etimologia / Derivazione dal germanico (antico tedesco) lista ossia "orlo, striscia" Sinonimi striscia, fascia, nastro, listello, stringa, banda

elenco, enumerazione, catalogo, nota, conto, carta, menù, listino, tabella, borderò

(di legno) stecca, bastone, listello, bacchetta, doga

stecca, bastone, listello, bacchetta, doga (di metallo) barra

barra (di stoffa) fettuccia, nastro Parole derivate capolista, mancolista Alterati ( diminutivo ) listino

listino (accrescitivo) listone Proverbi e modi di dire mettere nella lista nera: è detto simbolico, quindi per allusione, che intende gergalmente considerare qualcuno sospettoso o che cerca inutilmente problematiche appunto non presenti

