Leone X la lanciò contro Lutero

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Leone X la lanciò contro Lutero' è 'Scomunica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOMUNICA

La risposta Scomunica è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Scomunica? Nel contesto storico della Riforma, il papato di Leone X si oppose fortemente alle idee di Lutero. Quando si dice che Leone X la lanciò contro Lutero, si intende che pronunciò una condanna ufficiale, escludendolo dalla comunione ecclesiastica. Questa azione comportò l’esclusione di Lutero dalla comunità religiosa, impedendogli di partecipare ai sacramenti e alle funzioni della Chiesa. La decisione di scomunicare Lutero segnò un momento decisivo nelle tensioni tra riformatori e autorità papale.

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Leone X la lanciò contro Lutero nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scomunica

Se la definizione "Leone X la lanciò contro Lutero" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scomunica'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Leone X la lanciò contro Lutero

Leone X la lanciò contro Lutero Risposta: SCOMUNICA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

S Savona C Como O Otranto M Milano U Udine N Napoli I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Scomunica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Leone X la lanciò contro Lutero". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.