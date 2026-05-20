Leone X la lanciò contro Lutero
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SOLUZIONE: SCOMUNICA
La risposta Scomunica è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Scomunica? Nel contesto storico della Riforma, il papato di Leone X si oppose fortemente alle idee di Lutero. Quando si dice che Leone X la lanciò contro Lutero, si intende che pronunciò una condanna ufficiale, escludendolo dalla comunione ecclesiastica. Questa azione comportò l’esclusione di Lutero dalla comunità religiosa, impedendogli di partecipare ai sacramenti e alle funzioni della Chiesa. La decisione di scomunicare Lutero segnò un momento decisivo nelle tensioni tra riformatori e autorità papale.
Leone X la lanciò contro Lutero nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scomunica
Se la definizione "Leone X la lanciò contro Lutero" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scomunica'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Leone X la lanciò contro Lutero
- Risposta: SCOMUNICA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Scomunica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Leone X la lanciò contro Lutero". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L eroe romano che lanciò contro il nemico la stampella Gara ciclistica in salita contro il tempo Sorrenti: lanciò Figli delle stelle La Edith che lanciò il celebre brano La vie en rose Atto contro la legge
Altre definizioni collegate
Con leone: È detto leone d America
Con lanciò: Loredana : lanciò il brano Non sono una signora
Con contro: Urlando contro il canta Luciano Ligabue