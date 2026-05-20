Leone X la lanciò contro Lutero

Paola Cammarota | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Leone X la lanciò contro Lutero' è 'Scomunica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOMUNICA

La risposta Scomunica è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Scomunica? Nel contesto storico della Riforma, il papato di Leone X si oppose fortemente alle idee di Lutero. Quando si dice che Leone X la lanciò contro Lutero, si intende che pronunciò una condanna ufficiale, escludendolo dalla comunione ecclesiastica. Questa azione comportò l’esclusione di Lutero dalla comunità religiosa, impedendogli di partecipare ai sacramenti e alle funzioni della Chiesa. La decisione di scomunicare Lutero segnò un momento decisivo nelle tensioni tra riformatori e autorità papale.

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Leone X la lanciò contro Lutero nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scomunica

Se la definizione "Leone X la lanciò contro Lutero" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scomunica'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Leone X la lanciò contro Lutero
  • Risposta: SCOMUNICA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

S Savona
C Como
O Otranto
M Milano
U Udine
N Napoli
I Imola
C Como
A Ancona

La soluzione 'Scomunica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Leone X la lanciò contro Lutero". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Altre definizioni collegate

Con leone: È detto leone d America 

Con lanciò: Loredana : lanciò il brano Non sono una signora 

Con contro: Urlando contro il canta Luciano Ligabue 