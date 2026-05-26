L ambientalista che si batte contro l inquinamento

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L ambientalista che si batte contro l inquinamento' è 'Ecologista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECOLOGISTA

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L ambientalista che si batte contro l inquinamento nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ecologista

Quando la definizione "L ambientalista che si batte contro l inquinamento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ecologista'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L ambientalista che si batte contro l inquinamento

L ambientalista che si batte contro l inquinamento Risposta: ECOLOGISTA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: E_________

E_________ Inizia con: E

E Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

E Empoli C Como O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola S Savona T Torino A Ancona

La soluzione 'Ecologista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ambientalista che si batte contro l inquinamento". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.