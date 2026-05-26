L ambientalista che si batte contro l inquinamento
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L ambientalista che si batte contro l inquinamento' è 'Ecologista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ECOLOGISTA
Vuoi approfondire la risposta Ecologista? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L ambientalista che si batte contro l inquinamento nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ecologista
Quando la definizione "L ambientalista che si batte contro l inquinamento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ecologista'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L ambientalista che si batte contro l inquinamento
- Risposta: ECOLOGISTA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: E_________
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Ecologista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ambientalista che si batte contro l inquinamento". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Nelson : si batté contro l apartheid Si batte contro il tempo Il Robin che si batte contro lo Sceriffo di Nottingham Lo si batte in segno di pentimento Chi vi sale si batte
Altre definizioni collegate
Con ambientalista: Anagramma di circoli; pratica ambientalista
Con batte: Si batte per la libertà del proprio Paese
Con contro: Leone X la lanciò contro Lutero