L ambientalista che si batte contro l inquinamento

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L ambientalista che si batte contro l inquinamento' è 'Ecologista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECOLOGISTA

Vuoi approfondire la risposta Ecologista? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ecologista'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

L ambientalista che si batte contro l inquinamento nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ecologista

Quando la definizione "L ambientalista che si batte contro l inquinamento" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ecologista'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: L ambientalista che si batte contro l inquinamento
  • Risposta: ECOLOGISTA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: E_________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

E Empoli
C Como
O Otranto
L Livorno
O Otranto
G Genova
I Imola
S Savona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Ecologista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ambientalista che si batte contro l inquinamento". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Nelson : si batté contro l apartheid Si batte contro il tempo Il Robin che si batte contro lo Sceriffo di Nottingham Lo si batte in segno di pentimento Chi vi sale si batte 

Altre definizioni collegate

Con ambientalista: Anagramma di circoli; pratica ambientalista 

Con batte: Si batte per la libertà del proprio Paese 

Con contro: Leone X la lanciò contro Lutero 