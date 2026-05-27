La colonna che ricorda le vittorie contro i Daci
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SOLUZIONE: TRAIANA
Perchè la soluzione è Traiana? Traiana è una colonna che celebra le vittorie contro i Daci, simbolo di forza e successo. Si erge imponente, ricordando le imprese militari e il prestigio di un passato glorioso. La sua presenza trasmette orgoglio e memoria di battaglie importanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La colonna che ricorda le vittorie contro i Daci nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Traiana
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La colonna che ricorda le vittorie contro i Daci
- Risposta: TRAIANA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Traiana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La colonna che ricorda le vittorie contro i Daci". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La colonna che ricorda le vittorie romane sui daci Matematico greco che ricorda un dialogo di Platone contro Protagora L eremita seduto sulla colonna Gara ciclistica in salita contro il tempo Scanalature di colonna
Altre definizioni collegate
Con colonna: Un tipo di colonna classica
Con ricorda: La città che ci ricorda il Mino famoso scultore del 400
Con vittorie: Gli antichi li erigevano in memoria di vittorie sui nemici