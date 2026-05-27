La colonna che ricorda le vittorie contro i Daci

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La colonna che ricorda le vittorie contro i Daci' è 'Traiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAIANA

Perchè la soluzione è Traiana? Traiana è una colonna che celebra le vittorie contro i Daci, simbolo di forza e successo. Si erge imponente, ricordando le imprese militari e il prestigio di un passato glorioso. La sua presenza trasmette orgoglio e memoria di battaglie importanti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La colonna che ricorda le vittorie contro i Daci nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Traiana

La definizione "La colonna che ricorda le vittorie contro i Daci" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Traiana'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La colonna che ricorda le vittorie contro i Daci
  • Risposta: TRAIANA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: T______
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

T Torino
R Roma
A Ancona
I Imola
A Ancona
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Traiana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La colonna che ricorda le vittorie contro i Daci". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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Altre definizioni collegate

Con colonna: Un tipo di colonna classica 

Con ricorda: La città che ci ricorda il Mino famoso scultore del 400 

Con vittorie: Gli antichi li erigevano in memoria di vittorie sui nemici 