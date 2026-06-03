Il contenitore per certe macchinette del caffè

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il contenitore per certe macchinette del caffè' è 'Capsula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAPSULA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il contenitore per certe macchinette del caffè
  • Risposta: CAPSULA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CSUA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Capsula? Una capsula è un piccolo contenitore che ospita il caffè, pensato per essere inserito nelle macchinette apposite. Basta inserirla correttamente e premere un pulsante per gustare un espresso ricco e aromatico in pochi istanti. È pratico e comodo, ideale per ogni momento di pausa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il contenitore per certe macchinette del caffè: risposta da 7 lettere

La definizione "Il contenitore per certe macchinette del caffè" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Capsula. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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