Il contenitore per certe macchinette del caffè
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il contenitore per certe macchinette del caffè' è 'Capsula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il contenitore per certe macchinette del caffè
- Risposta: CAPSULA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CSUA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Capsula? Una capsula è un piccolo contenitore che ospita il caffè, pensato per essere inserito nelle macchinette apposite. Basta inserirla correttamente e premere un pulsante per gustare un espresso ricco e aromatico in pochi istanti. È pratico e comodo, ideale per ogni momento di pausa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il contenitore per certe macchinette del caffè: risposta da 7 lettere
La definizione "Il contenitore per certe macchinette del caffè" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Capsula. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.