Il contenitore per certe macchinette del caffè

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il contenitore per certe macchinette del caffè' è 'Capsula'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A P S U L A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il contenitore per certe macchinette del caffè

Il contenitore per certe macchinette del caffè Risposta: CAPSULA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C S U A

Inizia con: C

C Finisce con: A

Perchè la soluzione è Capsula? Una capsula è un piccolo contenitore che ospita il caffè, pensato per essere inserito nelle macchinette apposite. Basta inserirla correttamente e premere un pulsante per gustare un espresso ricco e aromatico in pochi istanti. È pratico e comodo, ideale per ogni momento di pausa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il contenitore per certe macchinette del caffè: risposta da 7 lettere

La definizione "Il contenitore per certe macchinette del caffè" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Capsula. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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