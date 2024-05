La Soluzione ♚ Contenitore che mantiene caldo il caffè ing La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : THERMOS . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. THERMOS

Significato della soluzione per: Contenitore che mantiene caldo il caffe ing Un vaso di Dewar o semplicemente Dewar (pron. ['dju] o ['dj]), comunemente chiamato thermos, è un contenitore che mantiene il suo contenuto isolato dall'ambiente esterno frapponendo con esso delle aree di vuoto che consentono un isolamento termico tra il contenuto e l'ambiente. Il vuoto è usato solo per l'isolamento termico, pertanto il contenuto non è sotto vuoto. Prende dal fisico e chimico James Dewar, che lo inventó nel 1892. Italiano: Sostantivo: thermos m inv . contenitore, abitualmente simile ad una con tappo a chiusura sigillata, a duplice parete argentata con interstizio a vuoto spinto per proibire la perdita del calore e permettere di conservare un liquido alla temperatura iniziale. Sillabazione: thèr | mos. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Varianti: termos.

Altre Definizioni con thermos; contenitore; mantiene; caldo; caffè;