La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Macchinette utilizzate per fare imballi di cartone' è 'Graffatrici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAFFATRICI

Perché la soluzione è Graffatrici? Le graffatrici sono macchinari usati per fissare e sigillare cartoni e scatole con punti di metallo, garantendo un imballo saldo e sicuro. Sono strumenti essenziali nei processi di confezionamento industriale, velocizzando il lavoro e mantenendo l'integrità dei prodotti durante il trasporto. Questi apparecchi rappresentano una soluzione pratica ed efficace per chi lavora nel settore dell'imballaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fare un taglio sulla sommaPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaFare da iettatoreLa fibra per fare il linoleumFare passare all azione

G Genova

R Roma

A Ancona

F Firenze

F Firenze

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

I Imola

N E I O A Z R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REAZIONE" REAZIONE

