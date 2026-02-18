Generico contenitore

Home / Soluzioni Cruciverba / Generico contenitore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Generico contenitore' è 'Scatola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCATOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Generico contenitore" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Generico contenitore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Scatola? Una scatola è un contenitore di forma solitamente rettangolare o quadrata, utilizzato per conservare, trasportare o proteggere oggetti. Può essere fatta di vari materiali come cartone, plastica o legno. La sua funzione principale è quella di mantenere gli oggetti al sicuro e organizzati. Le scatole sono molto comuni in casa, negli imballaggi e nei magazzini. Servono anche a creare confini e a dividere gli spazi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Generico contenitore nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scatola

Questa pagina è dedicata alla definizione "Generico contenitore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Generico contenitore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scatola:

S Savona C Como A Ancona T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Generico contenitore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L involucro del cervelloUna confezione di cioccolatiniAntico dispositivo per la visione di diorami teatraliNatante genericoContenitore per pellicole da proiettareUn contenitore floscioArticolo genericoContenitore per salse e marmellate