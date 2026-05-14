Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville' è 'Taverna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAVERNA

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Perché la soluzione è Taverna? Una taverna è uno spazio situato nel seminterrato di alcune ville, pensato come luogo di aggregazione e relax. Spesso arredato con mobili accoglienti e decorazioni calde, questa stanza offre un ambiente informale dove si condividono momenti conviviali tra amici e familiari. La sua posizione sotterranea garantisce intimità e tranquillità, diventando una sorta di rifugio domestico. In molte case, la taverna rappresenta il cuore delle attività conviviali e delle serate tranquille.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Taverna

La soluzione associata alla definizione "Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville" conferma che la soluzione 'Taverna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Taverna

T Torino A Ancona V Venezia E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un locale di ritrovo nel seminterrato di certe ville" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Taverna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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