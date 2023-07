Città sarda meta di un intensa migrazione veneta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città sarda meta di un intensa migrazione veneta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARBOREA

Significato/Curiosita : Citta sarda meta di un intensa migrazione veneta

Poesia estemporanea sarda e nuova letteratura sarda. la prima opera letteraria in sardo risale alla seconda metà del quattrocento: un poemetto ispirato... arborea (pronuncia: /arb'ra/, arborèa; fino al 1930 villaggio mussolini, fino al 1944 mussolinia di sardegna) è un comune italiano di 3 845 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

