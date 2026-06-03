Animato da intenti di guerra

Anna Spiotta | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Animato da intenti di guerra' è 'Bellicoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BELLICOSO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Animato da intenti di guerra
  • Risposta: BELLICOSO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BLOO
  • Inizia con: B
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Bellicoso? Quando qualcuno mostra un atteggiamento bellicoso, significa che ha intenzioni di guerra o conflitto. Spesso si percepisce nelle sue parole e azioni, come se fosse pronto a combattere. È un modo di comportarsi che trasmette aggressività e desiderio di scontro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Animato da intenti di guerra: risposta da 9 lettere

Quando la definizione "Animato da intenti di guerra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Bellicoso. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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