Animato da intenti di guerra
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Animato da intenti di guerra' è 'Bellicoso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Animato da intenti di guerra
- Risposta: BELLICOSO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BLOO
- Inizia con: B
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Bellicoso? Quando qualcuno mostra un atteggiamento bellicoso, significa che ha intenzioni di guerra o conflitto. Spesso si percepisce nelle sue parole e azioni, come se fosse pronto a combattere. È un modo di comportarsi che trasmette aggressività e desiderio di scontro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Animato da intenti di guerra: risposta da 9 lettere
Quando la definizione "Animato da intenti di guerra" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Bellicoso. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.