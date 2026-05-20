Re Enrico V vi vinse una celebre battaglia della guerra dei Cent Anni
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SOLUZIONE: AZINCOURT
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Perché la soluzione è Azincourt? La battaglia di Azincourt fu una delle più famose della guerra dei Cent'anni, combattuta nel 1415 in Francia. Re Enrico V vi ottenne una vittoria decisiva contro le forze francesi, dimostrando grande abilità strategica e coraggio. Questa vittoria rafforzò la posizione inglese nella guerra e divenne un episodio leggendario nella storia militare. La battaglia di Azincourt è ricordata come un punto di svolta che influì significativamente sugli sviluppi successivi del conflitto.
Re Enrico V vi vinse una celebre battaglia della guerra dei Cent Anni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Azincourt
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Re Enrico V vi vinse una celebre battaglia della guerra dei Cent Anni
- Risposta: AZINCOURT
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: A________
- Inizia con: A
- Finisce con: T
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Azincourt' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Re Enrico V vi vinse una celebre battaglia della guerra dei Cent Anni". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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