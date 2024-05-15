Vi infierì una guerra durata vent anni nei cruciverba: la soluzione è Vietnam
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi infierì una guerra durata vent anni' è 'Vietnam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
VIETNAM
Curiosità e Significato di Vietnam
Hai risolto il cruciverba con Vietnam? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Vietnam.
Come si scrive la soluzione Vietnam
Hai davanti la definizione "Vi infierì una guerra durata vent anni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 7 lettere della soluzione Vietnam:
V Venezia
I Imola
E Empoli
T Torino
N Napoli
A Ancona
M Milano
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.