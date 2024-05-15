Vi infierì una guerra durata vent anni nei cruciverba: la soluzione è Vietnam

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi infierì una guerra durata vent anni' è 'Vietnam'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIETNAM

Curiosità e Significato di Vietnam

Hai risolto il cruciverba con Vietnam? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Vietnam.

Come si scrive la soluzione Vietnam

Hai davanti la definizione "Vi infierì una guerra durata vent anni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

I Imola

E Empoli

T Torino

N Napoli

A Ancona

M Milano

