Anthony il regista di Uomini in guerra
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Anthony il regista di Uomini in guerra' è 'Mann'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Anthony il regista di Uomini in guerra
- Risposta: MANN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MNN
- Inizia con: M
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Mann? Anthony, noto regista di Uomini in guerra, ha saputo catturare emozioni profonde e momenti intensi, rendendo il suo lavoro memorabile. La sua capacità di raccontare storie forti e coinvolgenti si riflette anche nella colonna sonora scelta, spesso firmata da MANN, che arricchisce ogni scena. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Anthony il regista di Uomini in guerra: risposta da 4 lettere
La definizione "Anthony il regista di Uomini in guerra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Mann. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.