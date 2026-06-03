Anthony il regista di Uomini in guerra

Home / Soluzioni Cruciverba / Anthony il regista di Uomini in guerra

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Anthony il regista di Uomini in guerra' è 'Mann'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A N N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Anthony il regista di Uomini in guerra

Anthony il regista di Uomini in guerra Risposta: MANN

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 1

1 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M N N

Inizia con: M

M Finisce con: N

Perchè la soluzione è Mann? Anthony, noto regista di Uomini in guerra, ha saputo catturare emozioni profonde e momenti intensi, rendendo il suo lavoro memorabile. La sua capacità di raccontare storie forti e coinvolgenti si riflette anche nella colonna sonora scelta, spesso firmata da MANN, che arricchisce ogni scena. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Mann' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Anthony il regista di Uomini in guerra: risposta da 4 lettere

La definizione "Anthony il regista di Uomini in guerra" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Mann. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'anthony'

Cruciverba con 'regista'